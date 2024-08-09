Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Пари НН» — «Химки»

9 августа в Нижнем Новгороде пройдёт матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Пари НН» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В трёх турах РПЛ «Химки» набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» с тремя очками располагается на 12-й строчке.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: ставки на победу «Химок» принимаются с коэффициентом 2.65. В случае успеха выплата составит 2650 рублей.

Победа «Пари НН» идёт за 2.84, на ничью выставлен коэффициент 3.45.

Тотал больше 2.5 гола оценён в 1.98, тотал меньше 2.5 гола — в 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.90). На победу «Химок» со счётом 1:0 дают 8.50, победа «Пари НН» 1:0 идёт за 8.90.