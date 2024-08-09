Букмекеры предсказали точный счёт матча «Ростов» — «Рубин»

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9 августа в Ростове-на-Дону пройдёт матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В трёх турах РПЛ «Ростов» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Рубин» с тремя очками располагается на девятой строчке.

Букмекеры считают фаворитом подопечных Валерия Карпина: ставки на победу «Ростова» принимаются с коэффициентом 1.92. В случае успеха выплата составит 1920 рублей.

Победа «Рубина» идёт за 4.13, на ничью выставлен коэффициент 3.83.

Тотал больше 2.5 гола оценён в 1.96, тотал меньше 2.5 гола — в 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). Победа «Ростова» со счётом 1:0 оценена в 6.90, ставки на точный счёт 2:1 в пользу «Ростова» принимаются за 8.10.