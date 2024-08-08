«Панатинаикос» — «Аякс»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.93.

«Греческий «Панатинаикос» в прошлый сезон входил в качестве чемпиона страны, но ещё до зимы Ивана Йовановича, который добился титула впервые для команды с 2010 года, отправили в отставку. На смену пришёл опытнейший Фатих Терим, но и ему не удалось ситуацию выправить, а итоговым местом в чемпионате стало четвёртое, что отправило «Панатинаикос» в квалификацию Лиги Европы.

Греки стартовали со второго раунда, где в соперники получили болгарский «Ботев», который в нашей стране знают лишь поклонники медиафутбола. Именно там играл Миша «Прокоп», одна из главных звёзд комьюнити. «Панатинаикос» прошёл легко, 2:1 дома и 4:0 в гостях.

«Аякс» провалил прошлый чемпионат Нидерландов, в какой-то момент, после восьми туров, команда находилась в зоне вылета. Пошли тренерские перестановки, и в итоге главным стал Джон ван ’т Схип. При нём ситуация стала получше, команда дошла до 1/8 финала Лиги конференций, где вылетела от «Астон Виллы». В чемпионате Нидерландов «Аякс» финишировал пятым и попал в квалификацию Лиги Европы.

Амстердамцы начинали со второго раунда. Соперником стала сербская «Войводина», и если дома нидерландцы победили с минимальным счётом, то на выезде уже уверенно — 3:1 – и прошли в следующий раунд.

Обе команды пока демонстрируют атакующий футбол, но и соперники у них были уступающие в классе. При этом и «Ботев», и «Войводина» смогли по разу поразить ворота своих соперников, значит, ошибки в обороне имеются. Зато с атакой у «Аякса» и «Панатинаикоса» всё неплохо, и те и другие могли забивать больше, вопрос реализации. Наш вариант: обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».