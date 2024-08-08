«Динамо» Мн — «Линкольн»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Мн — «Линкольн».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.13.

«Динамовцы своё выступление в еврокубках начали в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Там команде Вадима Скрипченко достался «Лудогорец», не сказать, что с жеребьёвкой повезло. Первый матч это подтвердил. Уже на девятой минуте счёт открыл Бернард Текпетей, в дальнейшем игра была равной, но у минчан забить не получалось, зато это вновь сделал «Лудогорец». Нарушение правил в штрафной, пенальти — и Тодор Неделев сделал счёт 2:0 в пользу болгарской команды.

Во втором тайме «Динамо» попыталось изменить ход матча, но всё было тщетно. В домашнем матче белорусская команда пошла вперёд и даже смогла забить, Иван Бахар открыл счёт в первом тайме. Как бы минчане ни старались, сравнять счёт по итогам двух встреч так и не вышло. «Лудогорец» идёт дальше, «Динамо» же продолжит борьбу в Лиге Европы.

«Линкольн» сыграл уже в двух еврокубковых раундах. Даже первое противостояние лигочемпионского отбора сложилось непросто, команда играла против мальтийского «Хамруна». В первой встрече удалось победить 1:0, однако в ответном матче с тем же счётом победил уже соперник. Победителя пришлось определять в серии пенальти, и вот тут уже гибралтарская команда была сильнее. Во втором раунде «Линкольну» достался «Карабах», и вот тут уже борьбы не получилось. В домашнем матче проиграли 0:2, в гостевом и вовсе 0:5.

В этом противостоянии силы неравны, «Динамо» должно без проблем проходить «Линкольн». Задел необходимо сделать уже в домашней встрече, потому белорусская команда постарается не просто добиться успеха, но и сделать это крупно. Победа «Динамо» и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».