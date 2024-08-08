«Брага» — «Серветт»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Брага» — «Серветт».

Ставка: победа «Браги» с форой (-1) за 1.83.

«Португальская команда уже прошла один раунд квалификации в Лиге Европы. Израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква для команды Даниэля Соузы большим препятствием не стал, хотя первый тайм домашнего матча и закончился нулевой ничьей. «Брага» раздухарилась во второй половине игры. Рикардо Орта забил на 56-й минуте, а уже на 59-й был назначен пенальти, который без особых проблем реализовал Родриго Салазар, оформив серьёзное преимущество перед ответной встречей.

Гостевая игра на удивление оказалась ещё проще домашней. Адриан Марин открыл счёт на 29-й минуте, Рожер Фернандес сделал счёт 2:0, а еще до перерыва португальцы сделали счёт разгромным, автор забитого мяча — Родриго Салазар.

Вторая половина встречи ещё сильнее удостоверила болельщиков в том, что «Брага» просто сильнее. Автогол Галабова и пенальти Эль Оузани установили окончательный счёт — 5:0 во втором матче, 7:0 — по итогам противостояния.

«Серветт» в Лиге Европы пока не выступал, зато чемпионат Швейцарии уже в разгаре. Первый матч — победа над «Люцерном», второй — ещё одна победа над большим соперником. На этот раз под горячую руку попал «Янг Бойз» — 3:1. «Ивердон» в 3-м туре смог оказать серьёзное сопротивление, но всё равно проиграл — 2:3. Единственное поражение случилось совсем недавно — главный конкурент «Серветта» — «Лугано» — устроил шоу на последних минутах матча. К 73-й минуте игры «Серветт» вёл 1:0, но три пропущенных мяча за 11 минут оформили поражение команды Томаса Хаберли.

Португальцы — фавориты и к тому же играют дома, на Муниципальном стадионе, где никому легко не бывает. Ставка: «Брага» с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».