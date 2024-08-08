Египет — Марокко: прогноз Дарьи Мироновой на игру за третье место Олимпиады

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Олимпиады Египет — Марокко.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Обе команды здорово раскрылись к полуфиналам и показали, что могут бороться с фаворитами на равных. Марокканцы открыли счёт в игре против Испании благодаря пенальти и Рахими, но не смогли удержать прибавившего соперника во втором тайме. Как только испанцы перехватили контроль мяча, сборная Марокко перешла на игру вторым номером и местами не успевала за оппонентом. Команда боролась до конца. В составе хороший баланс молодости и опыта, поэтому это фаворит вечера.

Египтяне не смогли добиться победы над хозяевами Олимпиады, но сыграли более чем достойно. Они не позволяли французам раскрепоститься, давили, отбивали, открыли счёт в игре во второй половине и держались вплоть до дополнительного времени. Победила команда с лучшими физическими кондициями. Было видно, как Египет просел в конце встречи, утонул в своих же эмоциях, позволив Матете сравнять на 89-й минуте. В шаге от выхода в финал команда испугалась своего успеха. Стоит отметить, что судьи позволяли коллективам играть.

Одной из главных задач на матч для Египта — стараться не позволять лучшему бомбардиру турнира Рахими (6 голов в 5 играх) бить. Возможно ли этого добиться, когда вся команда Марокко играет на него, а сам Рахими способен забить закрытыми глазами и с любой позиции?! Будет жарко, оба соперника забьют», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».