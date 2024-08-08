«Панатинаикос» — «Аякс»: во сколько начало матча Лиги Европы, ставки и коэффициенты

8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «зелёных» можно с коэффициентом 2.34. Успех амстердамцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры уверены, что матч «Панатинаикос» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

«Зелёные» попали в групповой этап Лиги Европы и по его итогам заняли последнее место в таблице. Хотя группа «Панатинаикосу» досталась не очень сложная. В соперниках были крепкие, но крайне нестабильные середняки.

Положительная динамика в выступлениях «зелёных» на международной арене есть. Несколько лет назад они вообще не принимали участия в еврокубках. И всё же прогресс не настолько большой, чтобы «Панатинаикос» мог хотя бы претендовать на выход в групповой этап текущего розыгрыша Лиги Европы.

«Аякс» способен на большее. Он частый гость в Лиге чемпионов. Амстердамцы выигрывали главное еврокубковое клубное соревнование четыре раза и ещё дважды взяли серебро, правда, всё это было в ХХ веке. Удастся ли команде преуспеть во втором по значимости евротурнире?

Зато в тренерском штабе всё поменялось. «Аякс» возглавил Франческо Фариоли, под руководством которого «Ницца» в прошлом сезоне выдала выдающийся старт. Она не проиграла ни в одном из 13 первых туров Лиги 1, при пяти ничейных результатах. На прогрессивного молодого итальянского тренера возлагаются большие надежды.

Пока что ожидания от назначения Фариоли оправдываются. Под руководством 35-летнего тренера амстердамцы во втором квалификационном раунде Лиги Европы победили неуступчивую «Войводину» (1:0 и 3:1). Уровень сербского клуба сопоставим с «Панатинаикосом».