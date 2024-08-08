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«Брага» — «Серветт»: когда матч Лиги Европы, кто фаворит, прогнозы и ставки

«Брага» — «Серветт»: когда матч Лиги Европы, кто фаворит, прогнозы и ставки
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8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Серветт». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «оружейников» можно с коэффициентом 1.53. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекеры уверены, что матч «Брага» — «Серветт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На предыдущей стадии отборочного турнира «Брага» победила «Маккаби» из Петах-Тиквы. Первый матч она выиграла со счётом 2:0, а ответный — 5:0. Уверенность, с которой команда начала сезон, восхищает. Она будто бы совсем не изменилась за лето.

«Брага» не делала больших затрат на трансферы, но всё равно сумела собрать качественный состав, который в новом сезоне может навести много шуму. Впрочем, это уже не в диковинку. Португальские клубы умеют вести дела. Селекция у них развита лучше, чем во многих других странах.

Так же, как и «Маккаби», «Серветт» не может похвастаться успехами на международной арене. В прошлом сезоне он не сумел пробраться дальше третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и не преуспел в Лиге Европы. Клуб победил только в одном из шести матчей группового этапа турнира, а также два раза сыграл вничью.

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