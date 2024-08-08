«Пари НН» — «Химки»: дата матча РПЛ, кто фаворит, ставки и прогнозы
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9 августа в Нижнем Новгороде пройдёт матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Пари НН» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
В трёх турах РПЛ «Химки» набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» с тремя очками располагается на 12-й строчке.
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: ставки на победу «Химок» принимаются с коэффициентом 2.65. В случае успеха выплата составит 2650 рублей.
Победа «Пари НН» идёт за 2.84, на ничью выставлен коэффициент 3.45.
Тотал больше 2.5 гола оценён в 1.98, тотал меньше 2.5 гола — в 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.
На волевую победу «Пари НН» дают 11.0, а на волевую победу «Химок» — 10.5. Гол в каждом тайме оценён в 1.80.
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