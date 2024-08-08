«Пари НН» — «Химки»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ 9 августа

Автор «Чемпионата» Максим Коробов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Пари НН» — «Химки», который пройдёт 9 августа.

Ставка: победа «Химок» за 2.70.

Начало сезона «Пари НН» — это повесть не о красоте и добре. В РПЛ он проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3), а в Кубке России с разгромным счётом уступил «Ахмату» (1:4). Следом нижегородцы победили махачкалинское «Динамо» (1:0), но встреча ознаменовалась скандалом. Победа вряд ли улучшит моральное состояние нижегородцев. В их игре всё настолько плохо, что выступавшая в прошлом сезоне в Первой лиге команда в меньшинстве смотрится лучше.

«Химки» начали сезон гораздо лучше нижегородцев. В РПЛ они сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), проиграли «Спартаку» (1:3) и победили «Рубин» (3:2). В Кубке России красно-чёрные обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.

Пока всё идёт как по маслу. «Химки» имеют отличные шансы на выезде обыграть показывающий совсем невнятный футбол «Пари НН». Заключить пари на победу красно-чёрных можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70. Надеемся, в этот раз обойдётся без судейских скандалов.

Саша Илич сказал, что обыграть махачкалинское «Динамо» было очень важно для команды. Однако в таких победах мало приятного. Глава РПЛ Александр Алаев оценил судейство во встрече между нижегородцами и махачкалинцами как худшее в сезоне.