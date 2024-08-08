Выиграет ли Сафонов трофей? Прогноз «Чемпионата» на Кубок Франции — 2024/2025

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на розыгрыш Кубка Франции — 2024/2025.

Ставка: «ПСЖ» не выиграет Кубок за 1.85.

Закончивший минувший сезон на втором месте в турнирной таблице элитного дивизиона Франции «Монако», так же как и «ПСЖ», летом расстался с лучшим бомбардиром и многолетним лидером — Виссамом Бен-Йеддером. Новым капитаном команды стал Александр Головин.

Монегасков не хочется списывать со счетов в борьбе за чемпионство в Лиге 1. При Ади Хюттере команда показывает интересный футбол и регулярно радует результативными победами. И всё же летом «Монако» больше потерял, чем приобрёл. Куда больше вероятность, что ему удастся преуспеть в Кубке Франции.

Там обещает развернуться всё самое интересное. Здесь у «ПСЖ» нет власти. Он выиграл только один из трёх последних розыгрышей турнира. Без Мбаппе преуспеть в нескольких соревнованиях будет проблематично. Другие команды настраиваются на Кубок Франции серьёзнее, чем парижане.

За Кубок может побороться «Марсель», летом подписавший контракт с Роберто Де Дзерби. Также в числе претендентов всегда крепкий и опасный «Лилль», ставший открытием прошлого сезона «Брест», неуступчивый «Ланс», тот же «Монако», «Ницца» или ещё какой-нибудь клуб. На дистанции они нестабильны, зато всегда правильно настроены на Кубок Франции. Поставить на то, что красно-синие не выиграют турнир, можно за 1.85.