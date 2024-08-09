«Пари НН» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки».

Ставка: победа «Химок» за 2.70.

«Пари НН» испытывает большие трудности. Он показывает совершенно невразумительный футбол и выглядит безнадёжно. «Химки» смотрятся куда интереснее. Они показывают слаженную командную игру и цепляются за очки. Даже на выезде у красно-чёрных есть отличные шансы на победу.

Начало сезона «Пари НН» — это повесть не о красоте и добре. В РПЛ он проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3), а в Кубке России с разгромным счётом уступил «Ахмату» (1:4). Следом нижегородцы победили махачкалинское «Динамо» (1:0), но встреча ознаменовалась скандалом. Очевидно, что при внятном судействе никакой победы здесь бы не было.

«Химки» начали сезон гораздо лучше нижегородцев. В РПЛ они сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), проиграли «Спартаку» (1:3) и победили «Рубин» (3:2). В Кубке России красно-чёрные обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Проверим победу гостей за 2.70. После скандала повышается вероятность того, что арбитры будут подчёркнуто строги к нижегородцам. А непосредственно с футболом у них большие проблемы.