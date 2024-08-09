«Ростов» — «Рубин»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин».

Ставка: победа «Ростова» за 1.92.

После 0:5 любой уважающий себя коллектив настроится. В данном случае от «Ростова» стоит ждать двойной отдачи, ведь он возвращается на домашнюю арену. Пока что клуб провёл дома только одну игру — с ЦСКА (0:0). И тогда должен был победить, судя по преимуществу по ударам (18 против 4) и владению (61% против 39%).

Учтём также то, что ростовчане были больше домашним коллективом в прошлом сезоне. Даже вошли в топ-4 РПЛ по количеству набранных очков в домашних матчах. И сейчас остаются таковым. Отсюда можно предположить и ждать победу хозяев на «Ростов-Арене».

Против «Рубина» играет его собственная нестабильность. 4:2 с «Нижним Новгородом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги и 4:0 с «Акроном» в 1-м туре группового этапа Кубка России обнадёживают, а 0:4 от «Зенита» и 2:3 от «Химок» не дают уверенности.

Конечно, проигрыш химчанам не совсем закономерный, но и «Ростов» — оппонент другого калибра. Четыре из пяти последних матчей с «Рубином» в Ростове-на-Дону команда Валерия Карпина выиграла. Учитывая расклады, выиграет ещё один.