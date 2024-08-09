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Франция — Испания: букмекеры назвали фаворита финала ОИ-2024

Франция — Испания: букмекеры назвали фаворита финала ОИ-2024
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9 августа на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится финал футбольного турнира ОИ-2024 между сборными Франции и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Букмекеры не могут выделить явного фаворита, однако небольшое предпочтение отдают хозяевам турнира. Сделать ставку на победу олимпийской сборной Франции в основное время можно с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности.

Успех олимпийской сборной Испании по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.44 — 29% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 3.22 (31%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Это почти 65% вероятности. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

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