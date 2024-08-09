Франция — Испания: прогноз на финал ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал ОИ-2024 Франция — Испания.

Ставка: итоговая победа Франции за 1.70.

Французы выиграли каждый из пяти матчей. Пришлось напрячься лишь в полуфинальной игре со сборной Египта. Пропустили в середине второго тайма, но ближе к концу отыгрались и перевели дело в дополнительное время, где уже дожали соперника. В остальных же четырёх случаях — общий счёт 8:0.

А ведь соперники были не робкого десятка. Готовящиеся к домашнему чемпионату мира США, тёртая Новая Зеландия и опытная Аргентина. Да и египтян проходным оппонентом назвать язык не повернётся. «Фараоны» ранее уже выходили из группы на Олимпиаде, а к этой начали готовиться заранее — в том числе матчами с Россией.

Похождения олимпийской сборной Испании чуть скромнее. Победы над дебютировавшим Узбекистаном (2:1) и Доминиканской Республикой (3:1) при поражении от всё того же Египта (1:2) на групповом этапе. В четвертьфинале удалось разгромить Японию (3:0), а в полуфинале на тоненького пройти Марокко (2:1). Марокканцы открыли счёт и смотрелись не сильно хуже.

Ранее молодёжки Франции и Испании на Олимпийских играх не пересекались, однако стоит отметить, что и у тех, и у других талантливый состав. Однако подопечные Тьерри Анри на бумаге будут поталантливее. Суммарная стоимость французских игроков почти € 400 млн. Добавьте сюда поддержку домашних трибун и нестабильность испанцев и получите небольшой перевес.

Хозяева действительно выглядят чуть предпочтительнее и вполне способны выиграть олимпийское золото. Однако есть одно но. Если будут играть с полной самоотдачей, а не как в первом тайме против Египта. Самоуверенность и бездействие могут погубить всё преимущество. Впрочем, во что-то же надо верить. Так что ждём победу Франции.