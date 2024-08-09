«Дженоа» — «Реджана»: прогноз на матч Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Италии «Дженоа» — «Реджана».

Ставка: победа «Дженоа» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

«Дженоа» неудачно провёл первую половину минувшего сезона, но вторая стала бенефисом Альберто Джилардино. Его подопечные начали показывать прагматичный, но приносящий отличные результаты футбол. Они проиграли только 5 из 23 последних матчей в чемпионате Италии.

«Грифоны» отобрали очки у «Интера», «Ювентуса», «Милана» и ряда других топовых команд. Они закончили сезон на 11-й строчке. «Дженоа» сохранил практически весь костяк лидеров, в частности Руслана Малиновского. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 30 встречах в составе «грифонов», в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

«Реджана» на такого класса футболистов не богата. Она является обычным середняком Серии В, который очень ограничен в резервах. За всю историю существования команда только семь раз принимала участие в Серии А. Последнее появление в первенстве датируется сезоном-1996/1997.

Впрочем, в минувшем розыгрыше Кубка Италии «Реджана» выступила неплохо. Она разгромила «Пескару» (6:2), победила «Монцу» (2:1) и навязала борьбу «Дженоа» 1:1 (0:1 д. вр.). Причём тогда «грифоны» и «квадратные головы» также встречались в Генуе.

Это говорит о том, что на Кубок Италии «Реджана» настраивается по-особенному. Для её футболистов этот турнир является шансом проявить себя и получить приглашение в более сильный клуб. Мотивация приличная, но хватит ли её для того, чтобы не проиграть «Дженоа»?

Для «грифонов» Кубок Италии имеет не меньшее значение, чем для «Реджаны». После победы в очной встрече в минувшем розыгрыше турнира они на выезде устроили серьёзное испытание «Лацио» (0:1). Поставить на победу «Дженоа» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.