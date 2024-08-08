«Партизан» — «Лугано»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Партизан» — «Лугано».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.65.

«Партизан» попробовал пробиться в Лигу чемпионов, но проиграл киевскому «Динамо» по сумме двух матчей со счётом 2:9. Остался шанс попасть в групповой этап Лиги Европы. Правда, путь тоже не обещает быть простым. Несмотря на такой громкий провал в еврокубках, в чемпионате Сербии чёрно-белые выиграли все три встречи нового сезона всухую.

«Лугано» тоже начинал путь к еврокубкам с Лиги чемпионов, уступив «Фенербахче» по сумме двух встреч со счётом 4:6. Тоже результативная команда, и этим они похожи. Но не только этот факт их объединяет. «Белые» также стартовали в новом сезоне первенства с трёх побед подряд. Однако в каждой из них пропускали по голу.

Чего ещё ожидать от предстоящей встречи таких соперников, кроме голов и моментов? Поэтому мы рекомендуем не изобретать велосипед, а поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.65.