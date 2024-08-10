«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки букмекеров на матч РПЛ

10 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» Махачкала. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Эксперты считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.49. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1490 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Мх может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол в исполнении махачкалинского «Динамо» доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.05.