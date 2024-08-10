«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Локомотива» + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Оборону махачкалинского «Динамо» ждёт серьёзное испытание. Нападение «Локомотива» разрывает. Угрозы можно ожидать от кого угодно, в частности от тех, кто выйдет на замену. Заметный прогресс наблюдается в выступлениях Вадима Ракова и других нечасто ранее получавших игровое время футболистов.

Команда из Махачкалы не относится к числу явных аутсайдеров. Она оставляет после себя приятное впечатление. В Кубке России «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0), а в РПЛ сыграло вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а также обидно потеряло очки в матче с «Пари НН» (0:1).

Встреча с нижегородцами ознаменовалась судейским скандалом. Главный арбитр судил в одну сторону. После встречи махачкалинцы обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть сразу пять спорных эпизодов. К предстоящему матчу они подходят без двух важных игроков. Красные карточки схлопотали капитан команды Муталип Алибеков и Никита Глушков.

Махачкалинцам стоит отдать должное. Даже в меньшинстве они не переставали давить и стараться сравнять счёт. У «Динамо» есть характер и волевые качества. Да и по рисунку футболу вопросов к Хасанби Биджиеву нет. Тренер использует прагматичную тактику, но игроки вроде Эгаша Касинтуры регулярно радуют креативом и создают остроту.

«Динамо» смотрится интересно и не бесперспективно, но всё же ему не хватает ресурсов. Команда в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. Для раздухарившихся железнодорожников она видится лёгкой добычей.

«Локомотив» прогрессирует. Сыгранность, скорость, результативность — всё становится лучше. Зачем Галактионову опытные новички, если команда и так справляется шикарно? Дома у железнодорожников есть все шансы обыграть ослабленное дисквалификациями махачкалинское «Динамо» и забить много. Соперник крепок, но недостаточно.