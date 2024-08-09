«Пари НН» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Химки» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Химки» не проиграют и ТБ 1.5 за 1.87.

«Пари НН» в прошлом туре прервал серию неудач, но, на мой взгляд, этого не должно было случиться. Махачкалинское «Динамо» выглядело на порядок сильнее, создало больше моментов, но спорные, мягко говоря, решения арбитров позволили нижегородцам выиграть. А судей уже отстранили. Я прогресса в игре «Нижнего» не вижу. Да, не пропустили, но это только везение и стечение обстоятельств.

«Химки» одержали очень важную победу во всех планах. Выиграли на тяжёлом выезде в Казани, там пришлось отыгрываться. Тоже, конечно, не обошлось без судейских решений, которые многих удивили. Меня удивило, что столько забили казанцам, которые обычно надёжны в обороне. Но цельной игры «Химки» не показали: как-то всё моментами получалось, наскоками.

Тяжело давать прогнозы на матчи таких команд, которые ещё не сформировались. Не знаешь, чего от них вообще ждать. Но мне видится ситуация в «Химках» более стабильной, там есть вера в тренера. Пока она точно есть. А в «Нижнем» отмечу очень слабую оборону. Повторюсь, игра на 0 в Махачкале – это не показатель. Поэтому оттолкнусь в прогнозе от химчан – X2 и тотал больше 1.5. Опытная группа атаки «Химок» создаст немало моментов для взятия ворот», — приводит слова Титова «РБ Спорт».