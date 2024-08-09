«Пари НН» — «Химки»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Химки».

Ставка: победа «Химок» с форой (0) за 1.86.

«Пари НН» сыграет с «Химками» в 4-м туре РПЛ. Тут для меня фаворит очевиден. На старте сезона подмосковный клуб выступает намного лучше, как по мне.

«Химки» довольно неплохо начали сезон. Хотя в первых матчах дела у них шли не так хорошо. Сперва была обидная ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1), а затем поражение от «Спартака» (1:3). Но было ясно, что команда Франка Артиги ещё привыкает к РПЛ, состав был обновлён, пришли в том числе ветераны. И в последних играх стал заметен прогресс.

Сперва в Кубке России подмосковная команда разобралась с «Оренбургом». Там тоже была примерно равная игра, могло все и ничьей завершиться. Но «Химки» выдержали и заслуженно выиграли. А вот с «Рубином» на выезде в 3-м туре РПЛ подопечным Артиги было ещё тяжелее. Казанцы давили с первых минут и забивали. Но «Химки» сыграли грамотно, сдерживали соперника и сами не рисковали, а когда надо было – сами начинали давить. Итог – первая победа в сезоне. Сейчас с четырьмя очками команда поднялась на шестую строчку в таблице.

«Пари НН», кажется, всё ещё не вышел из кризиса, который у него начался ещё во второй половине прошлого сезона. Да, за лето состав частично изменился, в любом случае тренер не так давно пришёл. Но стартовал клуб всё равно плохо – имел три поражения подряд от «Рубина» (2:4), ЦСКА (0:1) и от «Ахмата» (1:4). В целом на некоторых отрезках нижегородцы не так уж плохо выглядели, но итог для них всегда был одним – поражение.

И вот казалось, что отставка Илича уже очень близка. Но произошёл матч с махачкалинским «Динамо». Да, клуб заработал три очка, добыл первую победу. Но можно ли эту победу назвать заслуженной у «Пари НН»? Судейские решения, конечно, сильно разозлили махачкалинцев, да и многих зрителей. Но имеем то, что имеем. В любом случае нижегородцы выиграли и теперь хоть какой-то позитивный настрой имеют. В турнире они поднялись на 11-е место.

Я не думаю, что «Пари НН» второй раз «повезёт» с судейством. «Химки» понимают, что эта игра для них – прекрасная возможность набрать три очка. Команда Артиги выглядит и играет намного лучше соперника. Так что просто поставлю тут на победу «Химок» с форой (0)», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».