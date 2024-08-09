«Пари НН» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на игру 4-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки».

Ставка: ничья за 3.57.

«Нижегородцы невнятно вкатились в сезон. Началось всё с чувствительного поражения от «Рубина». Гол Зе Турбо лишь раззадорил гостей, и те суммарно отличились аж четыре раза, «Пари НН» хватило только на два гола. С ЦСКА картина была не лучше — поражение 0:3. И лишь в 3-м туре команда Саши Илича сподобилась на то, чтобы взять очки, да и то случилось это в скандальном матче с махачкалинским «Динамо». Встреча катилась к нулевой ничьей, когда судья матча Ян Бобровский побежал смотреть, казалось бы, очевидный момент в штрафной динамовцев. Его решение — пенальти, который успешно реализовал Николай Калинский, победа «Нижнего» — 1:0.

«Химки» за три тура собрали все возможные результаты. 1-й тур — ничья с махачкалинским «Динамо», тур 2-й — чувствительное поражение от «Спартака», если первый тайм шёл с небольшим преимуществом москвичей, то во второй половине игры красно-белые просто смяли соперника. Итоговый счёт 3:1, хотя вполне могло быть и крупнее. Матч с «Рубином» получился значительно интереснее, «Химки» дважды отыгрывались по ходу матча, а в итоге и вовсе одержали сенсационную победу — 4:2. «Химки» находятся в лучшей форме, но «Пари НН» играет дома и наконец почувствовал вкус набранных очков. Предположу, что игра вполне может завершиться ничьей. Её и выберем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».