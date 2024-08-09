Франция — Испания: прогноз Александра Вишневского на финал ОИ-2024

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Олимпиады Франция — Испания.

Ставка: проход Франции за 1.78.

«До решающего матча добрались сборные Франции и Испании, и я склонен в финале поставить на победу команды Тьерри Анри – на победу французов.

Мало того что у «трёхцветных» преимущество своего поля на переполненном стадионе в Париже, вдобавок ещё и сборная Франции на протяжении всего турнира выглядела куда мощнее, добротнее, слаженнее, организованнее, чем сборная Испании. Французы выиграли все три матча в группе, затем в 1/4 финала обыграли очень сильного соперника, самую, наверное, по именам мощную команду на этом турнире – сборную Аргентины со счётом 1:0. И затем в полуфинале единственный гол пропустили французы за весь турнир в матче с Египтом.

Вместо ожидавшегося выноса египетской команды французы действительно помучились и проигрывали 0:1 на 80-й минуте, пришлось им очень постараться, чтобы сравнять счёт. Но в дополнительное время они реализовали своё преимущество в классе и быстро забили ещё два гола. Самое главное, что на протяжении всех моих наблюдений за сборной Франции было постоянное ощущение, что эта команда может прибавить, что у неё есть огромный запас прочности и что она невероятно мощна. Очень хорошо французы выглядят в атаке, где феерят Матета, Олисе и Ляказетт, который забивает, к сожалению, не так много, как я ожидал, но при этом французы также довольно хороши в обороне. Ну и вообще команда в полном порядке, чего не могу, к сожалению, сказать про сборную Испании.

Индивидуальное мастерство часто позволяло испанцам вырывать победы, но качество игры меня очень сильно разочаровало. Это совсем не та сборная Испании, которая выиграла чемпионат Европы, совсем не та сборная Испании, которая недавно выиграла юношеский чемпионат Европы. И вот то поколение испанцев, которое собрано в нынешней команде, – это не самое удачное поколение в сборной Испании, и я не вижу у испанцев такой яркой, ажурной, классной игры, как у взрослой сборной Испании и как у более юной молодёжной сборной Испании.

Поэтому я ставлю на проход, а если точнее, то чемпионство сборной Франции с коэффициентом выше 1.70», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».