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Франция — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на финальный матч Олимпиады-2024

Франция — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на финальный матч Олимпиады-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Олимпиады Франция — Испания.

Ставка: ТМ 3 за 1.31.

«Тяжеловесы европейского футбола добрались до финала. Французы выиграли все пять матчей, набрали максимальное количество очков в группе, солидно провели плей-офф, хладнокровно играют в обороне и выступают в статусе фаворитов встречи. Они были в шаге от падения, но за счёт терпения, класса и лучших физических кондиций смогли сравнять и одолеть египтян в дополнительное время — 3:1. Французы не просто пропустили впервые за турнир, а сделали это первыми. Для команды это стало встряской.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанцы, серебряные медалисты Олимпийских игр в Токио, также пропустили первыми в полуфинале с Марокко. Им достался пенальти от Рахими. Команда, перенасыщенная молодыми дарованиями, на этом турнире играет налегке и не так стабильна в обороне, как соперник. С другой стороны, у сборных совершенно разные позиции и стиль. Испанцы за всю Олимпиаду пропустили пять и забили 11. Их козырь — в атаке.

Хозяева площадки будут окрылены домашним финалом и почувствуют всю мощь поддержки. Тьерри Анри потенциально может добавить в своё резюме недостающую деталь. Это будет эпический по накалу матч, поэтому ТМ 3», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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