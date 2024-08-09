«Ростов» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«В 4-м туре РПЛ пройдёт матч «Ростова» и «Рубина». Думаю, команда Карпина после не лучшего старта сезона будет стремиться выиграть тут. И я не уверен, что у казанцев получится её остановить.

«Ростов» имеет всего одну победу в четырёх матчах в этом сезоне. Клуб выиграл у «Крыльев Советов» во 2-м туре РПЛ – 3:1. Там вопросов к команде Карпина почти не было. И можно сказать, что в остальных играх очки коллектив терял. Но в матчах с ЦСКА в 1-м туре чемпионата (0:0) и в Кубке России с «Локомотивом» (0:1) ростовчане тоже смотрелись не так уж плохо, пытались играть в свой футбол и сдерживать сильных соперников, что у них частично получилось. Поражением ведь завершилась только игра с «Локо», и то с минимальным счётом.

Но да, нельзя игнорировать 3-й тур РПЛ, в котором «Ростов» приезжал в Санкт-Петербург. Ожидалась примерно равная борьба и хотя бы не разгромный счёт. Да, «Зенит» всё равно оставался фаворитом. Но, думаю, 4:0 после первого тайма никто не ждал. Беспомощно выглядели подопечные Карпина, которые в итоге ни разу не забили, а даже больше пропустили – 0:5 в конце. Теперь «Ростов» с четырьмя очками опустился на восьмое место.

«Рубин» стоит в турнирной таблице РПЛ всего на несколько строчек ниже своего соперника по этому матчу – на 10-м месте. В активе у команды три очка. Но, как мне кажется, конечно, на большее наиграла команда Рахимова. В 1-м туре она уверенно сыграла с «Пари НН» (4:2), а в 3-м – была близка к ничьей с «Химками». Но не хватило собранности казанцам, итог – 2:3.

И да, «Рубин» тоже «пострадал» от «Зенита» уже в этом сезоне. Во 2-м туре коллектив был разгромлен со счётом 0:4. Тоже ничего толком не смог сделать клуб. Но зато в Кубке России у него всё получилось в матче с «Акроном» — 4:0. Впечатления от игры казанцев довольно неплохие, уверенно и активно выступает команда Рахимова.

Итого: обе команды имеют по одному разгромному поражению от «Зенита» и несколько неплохих матчей, в которых они не набирали максимальное количество очков. От этого их игра, конечно, становится интереснее. Только вот много голов я не жду. Думаю, осторожно сыграют противники, никто не хочет в очередной раз терпеть неудачу.

Может быть, чуть больше тут шансов у ростовчан. Но поставить всё равно предложу на забитые мячи – тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.85», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».