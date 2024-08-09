«Ростов» — «Рубин»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ 9 августа

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин».

Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 за 1.94.

«В ближайшем туре российского чемпионата «Ростов» у себя на поле будет принимать казанский «Рубин». «Ростову» предстоит сыграть после страшного по счёту поражения в Санкт-Петербурге — 0:5 от «Зенита». В целом если попытаться как-то оценить старт этого сезона для команды Валерия Карпина, то есть ощущение, что он хороший, а не плохой. Да, поражение 0:5 можно попытаться оставить за скобками, потому что содержание игры «Ростова» в других матчах скорее было обнадёживающим. И понятно, что в домашней игре «Ростов» предстанет в своей лучшей форме. Команда будет высоко обороняться, прессинговать и пытаться создавать моменты.

Против «Рубина» это многим удаётся в нынешнем сезоне. Если в прошлом чемпионате команда Рашида Рахимова как раз таки прежде всего впечатляла своей игрой в обороне, то в этом «Рубин» пропустил два мяча от «Нижнего Новгорода», четыре — от «Зенита» и три мяча в прошлом туре от подмосковных «Химок», что стало лично для меня большим сюрпризом. То есть создать момент и реализовать в матчах с «Рубином» получается у всех соперников по нынешнему российскому сезону. Поэтому думаю, что «Ростов», выступая у себя дома, сможет забить минимум два мяча. Мой прогноз на эту встречу — индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».