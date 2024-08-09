«Ростов» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 4-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.83.

«После двух туров появилось ощущение, что «Ростов» набрал неплохую форму. Нулевая ничья с ЦСКА и уверенная победа над «Крыльями» создала видимость того, что и в 3-м туре команда может удивить. Тем более играть предстояло с чемпионом — «Зенитом». Однако уже в первом тайме команда из Санкт-Петербурга решила все вопросы по исходу этого матча — четыре гола. Во втором тайме «Ростов» так и не подобрал ключик к обороне петербуржцев, команда Сергея Семака была безжалостна и оформила пятый мяч в ворота соперника. Любопытно, что по итоговой статистике ударов впереди оказались ростовчане — 14:10. «Зенит» же показал удивительную реализацию.

«Рубин» по итогам трёх туров имеет лишь скромные три очка. Не лучшая статистика для команды, которая в прошлом сезоне смогла забраться достаточно высоко. Удачным получился 1-й тур, «Пари НН» серьёзным соперником для казанцев не стал, четыре забитых мяча помогли казанцам оформить уверенную победу — 4:2. Дальше было два провала. И если поражение от «Зенита» можно оправдать силой соперника, то домашняя игра с «Химками» изначально рассматривалась как возможность взять три очка. К 84-й минуте счёт был 2:2, судья назначил 11-метровый в ворота «Рубина», который спокойно реализовал Лукас Вера. Поражение 2:3 оставляет казанцев лишь на 10-й строчке в турнирной таблице.

Обе команды находятся в очковом дефиците, и те, и другие планировали набрать больше очков, чем у них есть сейчас. Скорее всего, оба тренера будут играть на победу. В таком случае часто происходит ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».