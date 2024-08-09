Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на финал Олимпиады Франция — Испания

9 августа на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится финал Франция — Испания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Французы выиграли каждый из пяти матчей. Пришлось напрячься лишь в полуфинальной игре со сборной Египта. Пропустили в середине второго тайма, но ближе к концу отыгрались и перевели дело в дополнительное время, где уже дожали соперника. В остальных же четырёх матчах общий счёт 8:0.

Похождения олимпийской сборной Испании чуть скромнее. Победы над дебютировавшим Узбекистаном (2:1) и Доминиканской Республикой (3:1) при поражении от всё того же Египта (1:2) на групповом этапе. В четвертьфинале удалось разгромить Японию (3:0), а в полуфинале на тоненького пройти Марокко (2:1).

Ранее молодёжки Франции и Испании на Олимпийских играх не пересекались, однако стоит отметить, что и у тех, и у других прекрасный состав. Однако подопечные Тьерри Анри на бумаге будут поталантливее. Суммарная стоимость французских игроков почти € 400 млн.

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