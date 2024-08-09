«Пари НН» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Химки» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.99.

«4-й тур Мир РПЛ открывается матчем в Нижнем Новгороде, где «Пари НН» будет принимать «Химки». Обе команды одержали в прошлом туре свои первые победы в чемпионате, обе команды одержали победы, забив с пенальти, и пенальти эти были весьма сомнительные, хотя ЭСК поддержала решение матча в Казани относительно пенальти «Химок», но не поддержала решение Бобровского относительно пенальти, назначенного в Махачкале, но это уже история.

Что мы имеем на сегодняшний день? В «Пари НН» Илич пробует, меняет разные вариации состава, разные варианты в атаке, но пока всё это выглядит максимально неубедительно, чего не скажешь о «Химках». У «Химок» очень хорошие новички, и двое из них уже дебютировали в предыдущем туре, дебютировали неплохо. Это и Фаринья, панамский игрок, забивший первый свой мяч через 22 минуты после выхода на замену, и Фернандес оставил очень приятное впечатление.

Я думаю, что «Пари НН» точно не должен раскрываться с этими «Химками», потому что очень быстрая группа атаки у соперника. Будет играть Мирзов или не будет — это уже будет решать Артига, но индивидуально очень хорошие игроки у «Химок» — Мирзов, Руденко, Заболотный может побороться. «Нижний» должен это обязательно учитывать.

Мне кажется, основные результативные действия этого матча, если они будут, должны произойти во втором тайме. Поэтому мой прогноз – «2-й тайм результативнее 1-го» за коэффициент 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».