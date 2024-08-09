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«Ростов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура чемпионата России

«Ростов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Рубин» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Обе команды в прошлом туре проиграли. И мне кажется, не так уж легко будет «Ростову» сразу прийти в себя после поражения 0:5 в Петербурге. Многие ждали от них борьбы с «Зенитом», думаю, и они сами чувствовали в себе силы, а в итоге получили такую оплеуху. Казанцы вообще проиграли дома «Химкам», кто такой результат мог предсказать?

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два раненых зверя. Понятно, что «Ростов» от своего футбола не отступит. Но после такой неудачи уверенность может быть уже не такой, как с ЦСКА и «Крыльями». Интересно, поменяет ли Карпин вратаря. Я думаю, что будут ошибки в обороне у ростовчан. Они выходят через пас, и здесь казанцы их могут правильно встретить. Рахимов располагает хорошей атакующей группой, где практически сплошь иностранцы. Даку вроде бы пока остаётся, и он может стать проблемой для «Ростова».

Но команда Карпина играет дома. В каждом матче она создаёт много. С «Зенитом» ведь тоже могли забивать, и не раз. Поэтому возьму ставку «обе забьют». На результат ставить опасно, потому что психологическое состояние команд устойчивым я бы не назвал», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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