«Ростов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Рубин» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Обе команды в прошлом туре проиграли. И мне кажется, не так уж легко будет «Ростову» сразу прийти в себя после поражения 0:5 в Петербурге. Многие ждали от них борьбы с «Зенитом», думаю, и они сами чувствовали в себе силы, а в итоге получили такую оплеуху. Казанцы вообще проиграли дома «Химкам», кто такой результат мог предсказать?

Два раненых зверя. Понятно, что «Ростов» от своего футбола не отступит. Но после такой неудачи уверенность может быть уже не такой, как с ЦСКА и «Крыльями». Интересно, поменяет ли Карпин вратаря. Я думаю, что будут ошибки в обороне у ростовчан. Они выходят через пас, и здесь казанцы их могут правильно встретить. Рахимов располагает хорошей атакующей группой, где практически сплошь иностранцы. Даку вроде бы пока остаётся, и он может стать проблемой для «Ростова».

Но команда Карпина играет дома. В каждом матче она создаёт много. С «Зенитом» ведь тоже могли забивать, и не раз. Поэтому возьму ставку «обе забьют». На результат ставить опасно, потому что психологическое состояние команд устойчивым я бы не назвал», — приводит слова Титова «РБ Спорт».