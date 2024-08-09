«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Рубин» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Ростов» после сокрушительного поражения 0:5 в Санкт-Петербурге дома сыграет против казанского «Рубина», который также в предыдущем туре оступился дома, уступив подмосковным «Химкам». «Ростов» с Валерием Карпиным пока ни разу не менял стартовое сочетание в предыдущих трёх играх РПЛ. Я думаю, что здесь какие-то изменения будут, возможно, они коснутся вратарской линии. Ятимов не лучший матч провёл в предыдущем туре, может быть, появится на поле Ханкич. А кто знает, может быть, и дебютирует Даниил Одоевский в этой встрече. Ну и, скорее всего, могут коснуться изменения игроков середины поля: может Уткин присесть, может быть, Азнауров не попадёт в стартовый состав, и Голенков, возможно, заменит Комличенко. Но это уже Карпин сам будет решать после 0:5, где было море позитива, как отметил сам Валерий Георгиевич. Надо дома постараться реабилитироваться. Соперник для этого вполне подходящий, потому что в последнее время «Ростов» неплохо играет, особенно дома, против казанского «Рубина».

«Рубину» пока не хватает баланса в игре. Хоть и говорит Рашид Рахимов, что не хватает сил, не хватает интенсивности на все 90 минут, но таким образом он, наверное, намекает на новые приобретения для команды. Даку по-прежнему в порядке, может качественно в контратаку убежать Вада, те же Чумич или Юкич, Иву вернулся. Баланс в целом найти можно, пока его нет, поэтому такое количество пропущенных мячей у «Рубина» на старте сезона. Плюс и Ставер, и новый голкипер Нигматуллин пока команду не выручают.

Я думаю, что у «Рубина» будут, безусловно, возможности реализовать свои шансы в атаке, потому что не очень убедительно выглядит оборона «Ростова» на старте сезона. Ну и в атаке у «Ростова» тоже свои шансы, разумеется, будут. Мой прогноз на эту встречу – «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».