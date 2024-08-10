Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Зенит» в Санкт-Петербурге

10 августа в Санкт-Петербурге состоится матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Эксперты отдают явное предпочтение хозяевам. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.55, что эквивалентно 63% вероятности.

Успех столичного «Динамо» доступен с коэффициентом 6.00 — это около 16% вероятности. Ничья по итогам 90 минут идёт с коэффициентом 4.70, что составляет примерно 21% вероятности.

Зато аналитики убеждены, что встреча 4-го тура РПЛ на «Газпром-Арене» получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.44.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей можно взять за 1.48. Ставки на «обе команды забьют» принимаются за 1.65.