Букмекеры предсказали точный счёт матча «Зенит» — «Динамо»

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10 августа в Санкт-Петербурге состоится матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Эксперты отдают явное предпочтение хозяевам. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.55, что эквивалентно 63% вероятности.

Успех столичного «Динамо» доступен с коэффициентом 6.00 — это около 16% вероятности. Ничья по итогам 90 минут идёт с коэффициентом 4.70, что составляет примерно 21% вероятности.

Зато аналитики убеждены, что встреча 4-го тура РПЛ на «Газпром-Арене» получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.44.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (7.90). На победу «Зенита» 2:1 выставлен коэффициент 8.10, точный счёт 2:0 в пользу «Зенита» оценён в 8.30.

Заключить пари на победу сине-бело-голубых со счётом 1:0 предлагается за 9.00.