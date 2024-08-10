«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.85.

Москвичи сумели обыграть «Факел», «Локомотив» и «Акрон», показав при этом неплохую результативность — 3:1, 3:1 и 2:0 соответственно. Да и в обороне после перехода Андрея Лунёва тоже всё пока неплохо. Однако есть нюанс в виде разгромного поражения от «Спартака» в Кубке России между этими играми чемпионата.

Вы справедливо можете заметить, что Кубок России, особенно в нынешнем его формате, является местом экспериментов команд с составом. По крайней мере тренеры стараются дать лидерам отдых, а резервистам — шанс. Вот только у бело-голубых на дерби был вполне боевой состав, и итоговые 0:3 красноречиво говорят о нестабильности.

Посмотрим, как будет на дистанции, но на старте между оппонентами заметная разница. Дело в том, что «Зенит» пока что безупречен. Выписал по 4:0 «Крыльям Советов» и «Рубину» и успел разгромить «Факел» (3:0) в Кубке России. А в последнем туре РПЛ забил пять безответных мячей «Ростову» Валерия Карпина, особо не напрягаясь.

Летом петербуржцы значительно усилились и сохранили на посту главного тренера Сергея Семака. Добавим к этому стабильную финансовую поддержку и получим сильную заявку на очередное чемпионство. Время, опять-таки, покажет. Но к этой минуте, к сожалению, пока конкуренты на горизонте не виднеются.

За Марцела Личку говорят победы над «Зенитом» в обоих матчах прошлого сезона чемпионата России. Однако тогда петербуржцы подарили столько шансов своим преследователям, что на это можно закрыть глаза. Теперь в Санкт-Петербурге будет гораздо тяжелее. Мы бы даже подумали над победой хозяев с форой (-1). Что-то вроде 2:0 или 3:1 здесь можно ждать.