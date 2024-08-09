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«Зенит» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

«Зенит» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: Максим Глушенков забьёт за 2.00.

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Многие эксперты пророчат, что московское «Динамо» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали. С этим можно было бы согласиться. После трёх туров команды делят первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав все девять возможных очков. Отрыв от ближайшего преследователя в лице ЦСКА составляет два очка.

Понятно, что на своём поле «Зенит» фаворит, но на П1 дают коэффициент 1.55, а лезть в большие форы слишком опасно: «Динамо» всё же выглядит здорово, а Андрей Лунев начал сезон выше всяких похвал. Зайдём с другой стороны.

Обратить внимание стоит на гол Максима Глушенкова. Перешедший из «Локомотива» нападающий за три тура отметился шестью голами и сразу выбился в лидеры гонки бомбардиров. Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что это во многом заслуга более техничных партнёров. Вполне возможно. Но какая разница? Почему бы не воспользоваться удивительной эффективностью Глушенкова, если у него прёт?

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