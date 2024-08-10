«Манчестер Сити» — «МЮ»: букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Англии

10 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в матче за Суперкубок Англии сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Главным арбитром назначен Джарред Джиллетт, он должен дать стартовый свисток в 17:00 мск.

Несмотря на то что в финале Кубка Англии в конце мая «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Манчестер Сити», букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Хосепа Гвардиолы.

Сделать ставку на победу «красных дьяволов» в основное время предлагается с коэффициентом 4.80, что приблизительно равно 20% вероятности. Успех «горожан» доступен за 1.60 — более 60% вероятности. Если по итогам 90 минут на табло будет зафиксирована ничья, сыграет коэффициент 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65.