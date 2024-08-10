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Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ман Сити» — «МЮ»

Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ман Сити» — «МЮ»
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10 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в матче за Суперкубок Англии сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Хосепа Гвардиолы. Сделать ставку на победу «красных дьяволов» в основное время предлагается с коэффициентом 4.80, что приблизительно равно 20% вероятности.

Успех «горожан» доступен за 1.60 — более 60% вероятности. Если по итогам 90 минут на табло будет зафиксирована ничья, сыграет коэффициент 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65.

Наиболее вероятный исход — 2:1 в пользу «Ман Сити» (7.90). Ничья 1:1 по итогам основного времени идёт за 8.80, а точный счёт 2:0 в пользу «горожан» — за 9.10.

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