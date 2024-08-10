«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз на матч за Суперкубок Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» с форой (+1) за 1.88.

«Манчестер Сити» — фаворит, спору нет. Но далеко не такой внушительный, каким его малюют. Во-первых, хотя бы потому, что прошлую очную встречу с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии он проиграл. Состав у «горожан» почти не изменился, при этом в первом матче сезона Хосеп Гвардиола недосчитается некоторых футболистов. Голкипер Эдерсон под вопросом, ведь он пропустил последнюю товарищескую встречу. Не будет и финалистов Евро-2024 Родри, Фила Фодена, Кайла Уокера и Джона Стоунза, которые ещё не вернулись к тренировкам.

Всё это играет на руку обновлённым «красным дьяволам». Важно и то, что теперь Эрик тен Хаг, контракт которого продлили до 2026 года, сможет не распыляться на смежные обязанности, а заниматься только футболом. Помогать голландцу в этом будут новые тренеры — все, разумеется, соотечественники тен Хага. Новый футболист Джошуа Зиркзее тоже уже может дебютировать, но и не забываем одумавшегося Джейдона Санчо.

Разумеется, «Манчестер Сити» просто так трофей не отдаст. Лидеры атаки на месте и набрали форму. Эрлинг Холанд, например, в последнем товарищеском матче с «Челси» в рамках турне по США вообще оформил хет-трик. Да и в последних матчах с «МЮ» «горожане» гораздо чаще выигрывают. И всё же «красные дьяволы» способны удивить и даже довести игру до пенальти.

Дело ещё в мотивации. Сейчас у «Юнайтед» много нового внутри клуба, и никто наверняка до конца не привык. Однако выиграть первый трофей с ходу было бы хорошо для всех. Рэтклиффу — для репутации, тен Хагу и футболистам — для уверенности, новой дирекции — оправдать доверие. Так что ждём борьбу со стороны манкунианцев.

В качестве ставки можно взять победу «Манчестер Юнайтед» с форой (+1), за которую букмекеры дают вполне нормальный коэффициент 1.88. Она сыграет, если «красные дьяволы» победят с любым счётом или завершат основное время ничьей. Есть даже подстраховка — возврат средств на случай, если «Манчестер Сити» победит с минимальным перевесом.