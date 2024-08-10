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«Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз на матч 10 августа

«Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз на матч 10 августа
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Лейпциг» — «ПСЖ».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «ПСЖ» за 1.87.

Встреча с «ПСЖ» станет последней для «Лейпцига» в рамках предсезонной подготовки. Марко Розе хорошо делает свою работу. Команда уходила не перерыв с беспроигрышной серией из 12 матчей во всех турнирах. Выделяется ничья с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов. Но подготовка к новому сезону идёт не совсем по плану. «Красные быки» начали с победы в игре с «Астон Виллой» (2:0), а в минувшей встрече уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

Парижане из года в год ставят перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, но так и не могут её добиться. Летом они потеряли свою звезду Килиана Мбаппе. Поэтому прогнозы на предстоящий сезон неутешительные.

Хотя опыт Луиса Энрике непременно должен помочь красно-синим. Кто же теперь будет отвечать за результативность «ПСЖ»? Быть может, Усман Дембеле или Коло Муани. Предсезонная подготовка для парижан началась в последней встрече со «Штурмом». Она завершилась вничью со счётом 2:2.

Один из голов забил 16-летний Ибраим Мбайе, а другой – Карлос Солер. Удивительно даже не это, а дебют Матвея Сафонова. Луис Энрике решил проверить россиянина в первом же товарищеском матче. Получилось противоречиво. Тренер «ПСЖ», в свою очередь, высказался по делу. Он обратил внимание фанатов, что «Штурм» уже начал свой чемпионат, а парижане пока только настраиваются на режим. Так и есть. Поэтому во встрече с «Лейпцигом» должно быть лучше.

Пока не окрепшему «ПСЖ» будет сложно добиться победы. Нет, мы не исключаем, что парижане смогут победить, даже склоняемся к этому, но это определённый риск. Намного лучше выглядит ставка на индивидуальный тотал красно-синих больше 1.5 мяча за 1.87. Встреча должна получиться результативной.

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