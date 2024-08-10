«Краснодар» — ЦСКА: прогнозы и коэффициенты на матч РПЛ

10 августа в Краснодаре состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

ЦСКА набрал в трёх турах РПЛ семь очков, в активе «Краснодара» три балла.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей оценён в 2700 рублей.

Успех москвичей оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют футболисты «Краснодара», сыграет коэффициент 1.31. Гол в исполнении ЦСКА доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.