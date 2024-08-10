«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.75.

В новом сезоне команды уже встречались. Краснодарцы одержали победу со счётом 1:0, но есть пара нюансов. Во-первых, чёрно-зелёные сыграли основным составом, а армейцы — нет. Во-вторых, команды встречались в Кубке России.

У «быков» в чемпионате всё идёт плохо. Они потеряли очки сначала во встрече с «Ахматом» (1:1), а затем в играх с аутсайдерами — с махачкалинским «Динамо» (0:0) и с «Факелом» (0:0). Голов нет, качество игры низкое — состояние хозяев выглядит печально.

У ЦСКА возникли трудности по конструированию игры в начале сезона, но у него хотя бы получалось стабильно цепляться за результаты. Даже показывая непривычный для себя прагматичный футбол, подопечные Марко Николича сумели зацепиться за очки во встрече с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0).

Москвичи начали постепенно привыкать к требованиям и задумкам сербского тренера. В матче последнего тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1). Тренер соперника Давид Деограсия в послематчевом интервью заявил, что ЦСКА способен побороться за золотые медали РПЛ в этом сезоне.

Важную роль в победе сыграл Аббосбек Файзуллаев, для которого встреча стала первой в сезоне. Он отсутствовал по причине участия в Олимпийских играх. Креатива, точных передач и навесов 20-летнего полузащитника не хватало красно-синим в предыдущих матчах. С ним уровень игры ЦСКА резко возрос.

Москвичи стали чаще и большим количеством идти в атаку. У них появилась уверенность, которой ранее недоставало. Заключить пари на то, что красно-синие обыграют «Краснодар», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.