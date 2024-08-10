«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1,5) за 2.26.

«Локомотив» бодро сыграл в предыдущем туре, забил пять мячей в День железнодорожника в ворота грозненского «Ахмата». Конечно, каждую неделю праздновать День железнодорожника вряд ли можно, вряд ли к этому есть обстоятельства. Но «Локомотив» оставил очень приятное впечатление по матчу с «Динамо», даже несмотря на то, что проиграли, ну и, конечно, по матчу в Грозном, где достаточно солидно смотрелась молодая команда Михаила Галактионова.

«Локомотив» в этом туре принимает махачкалинское «Динамо», которое на старте сезона тоже выглядит весьма неплохо в плане организации, достаточно смело играет в атаку. С «Краснодаром» дали настоящий бой: удержали свои ворота, ничего не пропустив, и только в самой концовке у краснодарцев там был определённый навал и какое-то давление. Но в целом пока команда Хасанби Биджиева не тушуется, смотрится очень достойно, очень неплохо. Но вряд ли против скорости «Локомотива» что-то махачкалинцы сумеют сделать. Вот скорость не показал «Краснодар», и динамовцам было достаточно просто. Посмотрим, что здесь предпримет махачкалинский клуб и что в домашней встрече покажет «Локомотив». Хорошие, молодые ребята у «Локо» — и Батраков, и Раков. Это всё плюсики пока в команду Михаила Галактионова.

Я думаю, что «Локомотив» должен выиграть в этом матче, причём выиграть достаточно убедительно, чтобы не сесть в ту же лужу, что и «Краснодар» пару туров назад», — приводит слова Генича «РБ Спорт».