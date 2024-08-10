«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: прогноз Владимира Гучека на матч 4-го тура РПЛ

Ведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Динамо» Махачкала.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 за 1.62.

«Махачкалинское «Динамо» так старалось выиграть первую домашнюю игру в РПЛ против «Пари НН», что перед матчем с «Локомотивом» осталось без двух игроков основы. Никита Глушков и Муталип Алибеков заработали по удалению, «Динамо» матч проиграло, пропустив в меньшинстве, и осталось внизу таблицы РПЛ всего с одним забитым мячом. С реализацией у динамовцев беда. С «Краснодаром» Махачкала выглядела чуть ли не лучше, а в матче с тем же «Пари НН» команда Биджиева била и попадала в створ в два раза больше гостей, но этого не хватило даже для того, чтобы зацепить ничью. В матчах с участием «Динамо» забито всего три мяча — общая статистика 1:2 (плюс один момент Махачкала реализовала в Кубке в игре с «Крыльями Советов»), меньше только в играх «Краснодара» (1:1).

«Локомотив» же, кажется, в форме. На старте сезона команда Галактионова проиграла одну гостевую встречу с «Динамо», хотя моментов только у одного Сарвели было предостаточно. Больше «Локомотива» в РПЛ отличался только «Зенит». Железнодорожники три забили «Акрону», здорово выглядели в кубковой встрече с «Ростовом», хотя победили с минимальным счётом, камня на камне не оставили в Грозном от «Ахмата». Да и в целом «Локомотив» здорово выглядит на «РЖД-Арене». Помешать хозяевам победить может либо чудовищное невезение, либо невероятная лень игроков атаки. Впрочем, после матча предыдущего тура о втором суждении и думать как-то странно. Индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5 должен заходить чуть ли не в первом тайме. А для тех, кто любит рискнуть, но осознанно — 2,5 больше за 3.00. Ставка: индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».