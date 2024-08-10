«Зенит» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.20.

«Зенит» примет на своем поле «Динамо» 10 августа в рамках 4-го тура РПЛ. Как по мне, тут всё уже ясно. Да, москвичи тоже пока в Премьер-Лиге набрали столько же очков, сколько и питерцы. Но в нынешней форме подопечные Семака на голову выше противника.

Тут сойдутся два лидера Российской Премьер-Лиги. В активе у них максимально возможное количество баллов – девять. Но всё равно, они выступают по-разному и матчи свои выигрывают с различным «послевкусием».

«Зенит» совершенно никому не оставляет никаких шансов на поле. Особенно это стало очевидным после 3-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые «переехали» «Ростов», забив ему пять мячей и ни разу не пропустив. В отличной форме находятся подопечные Семака, как влитой вписался Глушенков, забивающий почти в каждом матче, часто не по одному мячу. Ходят разные слухи про трансферы в команде, но пока что Вендел и Клаудиньо на месте и никуда не уходят.

Пока без основного форварда играет коллектив. Но его место прекрасно занимают Кассьерра и Исидор, начинающие часто забивать. Были слухи про приход Соболева, но и без него у «Зенита» отличные шансы на успех в Премьер-Лиге – ранее он в сезоне уверенно обыграл «Краснодар», «Крылья Советов», «Рубин» и «Факел», забивая по три-четыре мяча.

Да, «Динамо» тоже добилось трёх побед на старте Премьер-Лиги. Но виктории были далеко не такими доминирующими. Более того, иногда матчи были равными, как например, с «Локомотивом». Там, скорее, сами железнодорожники представившимися возможностями не воспользовались и проиграли – 1:3. Также были очевидными победы над «Факелом» (3:1) и «Акроном» (2:0).

Но уже и успело один раз проиграть «Динамо», пусть и не в Премьер-Лиге. В 1-м туре Кубка клуб был безальтернативно разгромлен «Спартаком» — 0:3. Да, там были смешанные составы, но всё же не все такого крупного, да еще и сухого счёта ждали.

И вот если собрать все впечатления от игры «Динамо», а не смотреть только на количество очков в РПЛ, то не складывается впечатление, что команда сейчас сможет навязать равную борьбу «Зениту». «Ростов» в прошлом туре потерпел фиаско с сине-бело-голубыми, но такого же крупного счета сейчас не жду. Разгрома команды Лички, я считаю, тут мы не увидим. Выбираю ставку на счет 2:1 с коэффициентом 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».