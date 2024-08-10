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«Зенит» — «Динамо»: прогноз Сергея Дурасова на игру чемпионата России

«Зенит» — «Динамо»: прогноз Сергея Дурасова на игру чемпионата России
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: ничья за 4.40.

«Глядя на старт «Зенита» в чемпионате, возникает ощущение, что команда способна пройти сезон без поражений. С другой стороны, «Динамо» тоже идёт без осечек в результате, но качество игры команды Лички пока «Зениту» не конкурент.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперников послабее разбирают лихо, а если вспомнить игру с «Локомотивом», могли, а кто-то скажет, должны были проиграть. Тем не менее я за интригу в чемпионате, отпускать «Зенит» в отрыв на старте — приговорить себя в лучшем случае к серебру.

Рискну и возьму ничью за гигантские 4.4», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

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