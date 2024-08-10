«Зенит» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» за 1.63.

«Зенит» явно сильнее всех в чемпионате. Мы это видим, после трёх туров девять очков и статистика 13:0. «Динамо» также набрало девять очков, но у них всё труднее. Хотя сейчас эта одна из тех команд, которая может навязать борьбу питерцам, но не в этой игре. «Зенит» дома очень силен, и вот почему они должны отступить, я не понимаю.

Смотрите, эта игра за шесть очков, то есть «Зениту» надо оторваться от преследователей и чувствовать себя комфортно. Команда играет дома, лидеры в суперформе. Я про Глушенкова, Вендела, Матео, да что уж там — про весь состав. Добавьте туда идеальную скамейку запасных, ведь каждая замена усиливает игру, и мы это видим. Изидор уже забил два раза после выхода, есть Мостовой или Педро, посмотрим, кто выйдет в старте. У «Зенита» я проблем не вижу. Думаю, они должны уверенно выиграть, да, возможно, мы увидим первый пропущенный гол, но тоже не факт. Питерцы умеют сушить игру, когда уже добились комфортного преимущества. Показательна игра с «Рубином», «Крыльями», да и «Ростовом».

А вот у «Динамо» проблема — это защита. Посмотрим, как проведёт первую игру Бальбуэна. Он только вернулся с Олимпиады, до этого играл на Копе, форма физическая у него отличная, но не перенасыщенность ли игр? Это тоже может сыграть в минус. Молодой Лепский допускает ошибки, сразу приходит на ум игра с «Локо». Кто играет очень хорошо, это Майсторович, но парню всего 19, и спад в его игре мы можем ожидать, тем более под давлением такой атакующий линии «Зенита». Хорошо для «Динамо», что Тюкавин почувствовал вкус гола, забил «Акрону» в прошлом туре, но «Акрон» имел моменты, «Спартак» забил три, «Локо» один, но должны были забить больше. Я вижу в этой игре от «Динамо» лишь гол, и это максимум. Уверен в победе Петербурга», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».