«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на центральный матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: «Зенит» во втором тайме забьёт больше, чем в первом, за 2.13.

«Обсудим матч лидеров РПЛ, которые в 4-м туре сыграют между собой. «Зенит» примет «Динамо». Обе команды пока не теряют очки, но у «Зенита» какая-то аномально высокая реализация моментов, более 80 процентов. Всё, что летит, залетает, а Глушенков в огне.

Интересно, что 13 голов за первые три тура — это не рекорд, так как 10 лет назад тот же «Зенит» за первые три матча забил 14 голов, но пока питерцы не пропускали. Многие думали, что «Ростов» забьёт, и были моменты во втором тайме, правда, при счёте 0:4.

У «Зенита» явно зуб на «Динамо», так как в прошлом сезоне питерцы уступили в обоих матчах. Настрой у «Зенита» будет основательный. Вопрос – как сыграет «Динамо». Сыграют ли москвичи в прессинг, в атаку, агрессивно и смело или же «Динамо» будет действовать аккуратно? Если наоборот, то есть риски получить от «Зенита», так как оборона у московского клуба не идеальная, хотя вратарь хороший.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Мне кажется, что Личка скажет футболистам сыграть в кайф, как они умеют, но с оглядкой на свои ворота, так как понимают, что если раскроются, то получат от Глушенкова.

Мой прогноз на этот матч — «Зенит» во втором тайме забьёт больше, чем в первом. Если «Зенит» будет постоянно поддавливать, то как раз во втором тайме концентрации у «Динамо» может и не хватить. Можно сыграть банальные «обе забьют», но мне больше по душе именно такой сценарий. Слишком много «Зенит» забивал в первых таймах в прошлых матчах. Пора в этом остановиться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»