«Зенит» — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.22.

«Зенит» и «Динамо» встретятся в 4-м туре РПЛ. Наверное, даже жаль, что они так рано сойдутся. Ведь одна из команд теперь точно выпадет из прямой борьбы за первое место в таблице. Конечно, всегда есть вероятность ничьей. Но сейчас, с тем уровнем, что показывают петербуржцы, я в мировую вообще не верю.

Да, в новом сезоне РПЛ пока только «Динамо» заработало столько же очков, сколько и «Зенит» — максимальные девять. Это хороший результат для команды Лички. Само собой, есть у неё проблемы в обороне, состав ещё находится в процессе притирки. Но в целом весьма уверенно выступает команда. Успела она в Премьер-Лиге уже обыграть «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0).

Хотя и без оплошностей у бело-голубых не обошлось. Просто без шансов они проиграли в 1-м туре Кубка России – 0:3 от «Спартака». Возможно, столь крупного разгрома и не заслужило «Динамо». С другой стороны, само оно почти ничего предложить не смогло. Но хотя бы в РПЛ у команды Лички были одни победы.

Ну а «Зенит», кажется, находится в неудержимом состоянии. Казалось, что в 3-м туре РПЛ ему предстояло играть с примерно равным соперником. Многие думали, что уж «Ростов»-то сумеет навязать борьбу петербуржцам. Однако подопечные Семака сейчас на очень высоком уровне находятся. Так что ростовчан они разгромили с самым крупным для себя счётом в этом сезоне – 5:0. И до этого у них тоже были сплошные победы с крупным сухим счётом – 4:0 с «Крыльями Советов» и «Рубином» в РПЛ, а также 3:0 – с «Факелом» в Кубке России.

Да, «Динамо» находится в неплохой форме, и, я думаю, шансы на уверенную борьбу за топ-5 или даже топ-3 у него есть. Но с «Зенитом» команда Лички сейчас не может конкурировать. С тем уровнем, а также с теми трансферами, которые совершили сине-бело-голубые, они тут обречены на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».