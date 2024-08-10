«Зенит» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России 10 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Матч двух лидеров Премьер-лиги, одержавших по три победы в трёх турах. «Зенит» с прекрасной разницей забитых и пропущенных (13:0) проводит дома второй матч подряд. В прошлом сезоне команды до последнего тура боролись за чемпионство. Тут заочную победу одержали питерцы. А вот в двух личных встречах до того победило «Динамо» — 3:2 в гостях и 1:0 — на своём поле. В двух матчах на Кубок команды добились успеха дома: «Динамо» — 1:0, а «Зенит» — 2:0. В шести из восьми личных встреч тотал забитых мячей был меньше 2,5.

«Динамо» с разницей 8:2 в нынешнем чемпионате показывает не такую уверенную игру в обороне, где нет стабильности в результате объективных причин, заставляющих перестраивать ряды. Но выручает новый голкипер Лунёв. Так, в кубковой встрече, когда его в воротах не было, динамовцы получили от «Спартака» три мяча.

В любом случае мощная атакующая линия «Зенита» во главе с уже его новобранцем и лучшим бомбардиром турнира Глушенковым (шесть мячей в трёх турах) вряд ли уйдёт с поля своего стадиона без гола. Можно ждать четвёртого гола и от самого забивного футболиста предыдущего чемпионата Кассьерры. Их действия, так же, как отличная игра Вендела в роли ассистента, компенсируют даже меньшую, чем раньше, эффективность Клаудиньо. Сугубо защитная тактика вряд ли поможет гостям при таком раскладе. Да и редкие в последнее время попытки строить оборонительные редуты успеха бело-голубым в принципе не приносят.

У «Динамо» в предыдущем туре наконец-то открыл счёт своим голам в нынешнем сезоне Тюкавин. До того самый результативный игрок клуба прошлого сезона не мог отличиться в двух матчах чемпионата и одном кубковом. В то же время активны на завершающей стадии Нгамалё, Гладышев и Бителло. Усилит команду в атаке и возможное возвращение хавбека Карраскаля. В середине поможет восстановившийся Лаксальт. «Зенит» не только побеждает уже в пяти матчах подряд, но и не пропускает в четырёх. Однако когда-то приятная для петербуржцев серия должна прерваться. В свою очередь, и им вряд ли удастся сохранить свои ворота сухими. Даже если в итоге сами они сумеют забить больше. Как, например, в матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2)», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».