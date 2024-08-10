«Оренбург» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Акрон».

Ставка: ничья за 3.98.

«Оренбург» неплохо стартовал в чемпионате — уверенная победа над «Спартаком» в 1-м туре добавила команде уверенности, однако дальше всё пошло по нисходящей. Во 2-м туре команда играла с «Ахматом», оренбуржцы нанесли аж 25 ударов по воротам грозненцев, но так и не смогла отличиться. С другой стороны, удалось не пропустить, так, что эту встречу также можно было занести к себе в актив. Совершенно иным получилось противостояние с ЦСКА. Армейцы вели 2:0 уже к 30-й минуте, Дмитрий Рыбчинский сумел отквитать один забитый мяч, но большего «Оренбургу» не удалось. Команда провалила второй тайм и в итоге уступила красно-синим разгромно — 1:5.

«Акрон» находится в турнирной таблице ниже, чем «Оренбург», на их счету лишь три очка, при этом бой они дают практически в каждом матче. Команда Заурбека Тедеева вполне могла рассчитывать на набранные очки и в первой игре с «Локомотивом», но их подвела реализация, обидное поражение 2:3. Во 2-м туре удалось сломить сопротивление «Факела», забитыми мячами отличились Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев. Игра с «Динамо» простой быть не обещала, так и сложилось, москвичи победили на классе, дважды забив в каждом из таймов. Команда из Тольятти уступает 0:2. Во встрече двух команд из середины таблицы сложно рассчитывать на результативную игру, и те и другие будут биться за набранные очки и вероятным исходом события станет ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».